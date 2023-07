Grande festa per i 60 anni dell’Hotel Cala di Volpe con gli Imagine Dragons

Ad agosto suoneranno gli Imagine Dragons all’Hotel Cala di Volpe.

Dopo tre anni di attesa, il Gala Night torna ad accendere l’Hotel Cala di Volpe con una data unica e con ospiti musicali di grande risonanza internazionale. L’Hotel Cala di Volpe festeggia i 60 anni con l’appuntamento clou dell’estate 2023, un’edizione speciale del Gala Night durante il quale suoneranno anche gli Imagine Dragons, che si esibiranno per la prima volta in Sardegna in un unico concerto esclusivo organizzato all’Hotel Cala di Volpe, di proprietà di Qatar Holding.

“Il 2022 ha segnato i 60 anni del Consorzio Costa Smeralda, mentre il 2023 celebra i 60 anni del Cala di Volpe. Celebrazione che non poteva non coincidere con la completa ristrutturazione dell‘albergo, che ha aperto per la prima volta le porte al pubblico nel 1963” spiega Franco Mulas, Area manager Costa Smeralda. “La Costa Smeralda ha due certezze delle quali può e deve andare orgogliosa e che sono anche i fattori più importanti: gli ospiti che continuano a sceglierci e i nostri collaboratori, il cui impegno e il senso di appartenenza rendono i nostri alberghi magici, con l’augurio di far sentire i nostri clienti in “famiglia” quando trascorrono le loro vacanze con noi – sottolinea ancora Franco Mulas -. Non tutti possono fare grandi cose, ma sicuramente le piccole cose le facciamo con grande amore”.

L’EVENTO.

Una notte indimenticabile in cui accadrà “qualcosa di speciale”, come un sogno ad occhi aperti. Un evento straordinario che combinerà la sontuosa cena di gala firmata dall’executive chef dell’area Costa Smeralda,

Maurizio Locatelli e dall’Executive Chef dell’Hotel Cala di Volpe Michele Bacciu, ad allestimenti, performance artistiche, effetti speciali e ad un concerto esclusivo: guadagnandosi così il titolo di evento icona in Costa Smeralda e nel mondo che, anno dopo anno, rafforza il suo fascino e la sua identità.



Dopo il successo di “Something Blue” nel 2019, il 2023 promette di raggiungere nuove vette, quelle del “Something Special”, per celebrare l’anniversario dei 60 anni dell’Hotel Cala di Volpe. Una serata unica in cui il protagonista sarà l’Hotel icona della Costa Smeralda, che si trasformerà in un luogo incantato appositamente per questa serata indimenticabile. Il codice visivo sarà la rifrangenza tipica del diamante: che vive di luce propria e riflette, moltiplicando ciò che gli sta intorno. Un codice di colore che prende ispirazione dalle sfumature della baia del Cala di Volpe: i colori dell’acqua della Costa Smeralda che si fondono tra loro e brillano colpiti dalla luce estiva.

Un trattamento estetico che trasformerà il luogo, contaminando il palinsesto dell’intrattenimento fino all’ultimo dettaglio. Il giardino che abbraccia la piscina si trasformerà in un grande set con ambientazioni

diffuse, disegnate per trasportare gli ospiti nel mondo “Something Special” per una notte, unica tra tutte le altre. Emblema della serata sarà la volpe. Ispirata al logo storico dell’Hotel Cala di Volpe, il simbolo della serata è un’icona che rappresenta l’essenza di questo evento straordinario, unendo eleganza, fascino e un’esperienza unica e distintiva anno dopo anno.

LE PERFORMANCE.

Quest’anno “Something Special” trasporterà gli ospiti in un viaggio senza precedenti, in un crescendo di emozioni dal tramonto fino a notte fonda, in uno show a 360 gradi. Punto focale della serata sarà l’esibizione degli Imagine Dragons, per un concerto indimenticabile che farà vibrare l’intera baia. Un palco rinnovato

renderà ancora più spettacolare e premiante l’esperienza degli ospiti che, anche grazie ad effetti speciali mozzafiato, diventerà parte della scena e verrà coinvolto in forme inaspettate connettendosi alla scenografia e ai momenti di spettacolo. Caratteristiche che confermano il “Gala Night” non solo come evento, ma appuntamento fisso della stagione estiva della Costa Smeralda.

L’apertura musicale dell’evento sarà affidata al dj set della talentuosissima Stefania Piangatelli, in arte Oyadi, dj e produttrice house ed electro house proveniente da Milano, influenzata dalle sue radici africane e dalla musica europea. Tra le esibizioni artistiche più attese anche quella di Miza Mayi, cantante e performer del panorama teatrale e televisivo italiano, nata a Kinshasa da padre italiano e madre congolese, voce e fascino che si uniscono nell’elettro- pop, jazz elettronico, lounge e funky.

Protagonista del grande evento anche Jessica Cochis, sassofonista conosciuta a livello internazionale, che ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e ha suonato più̀ volte a Montecarlo per il principe Alberto di Monaco, oltre che per eventi come il Gran Prix di Montecarlo, la Uefa Champions League e il Festival del cinema di Cannes. Una grande interprete e rappresentante dell’eleganza musicale italiana presso il consolato di Miami. Il gran finale della serata sarà rappresentato da uno spettacolare “After

party”, con elementi di spettacolo diffusi, coreografie, live music e performing art. Il rituale estivo simbolo del lifestyle compie così un altro passo verso il futuro, scrivendo il nuovo capitolo di una lunga storia da vivere.

