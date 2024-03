La storica sede della Meridiana diventa un hotel di lusso

Nasce un hotel a 5 stelle nell’ex centro direzionale Meridiana di Olbia.

Era una delle compagnie più importanti di Olbia, dove ci lavoravano 1322 persone. Alisarda, poi diventata Meridiana, Air Italy e poi un hotel a 5 stelle. Quello che era il centro direzionale, il cuore pulsante dell’azienda, ora cambia destinazione.

Recentemente in Consiglio comunale è stata approvata una delibera che riguarda la nascita dell’albergo di lusso, approvando l’ordine del giorno:”Approvazione definitiva variante normativa della zona aeroportuale AA del P. di F. vigente, ai sensi dell’art 20 Bis comma 2 lettera I della LR 45/89, e della zona G4.A del Puc Adottato”.

Il consigliere Alfideo Farina (M5s) si è astenuto dal voto, spiegando le ragioni, che sono legate al passato del palazzo, un tempo la sede di Air Italy. “Ovviamente non c’è nessuna riserva nei confronti delle iniziative imprenditoriale anche perché produrrà lavoro però non posso fare finta di niente per quello che rappresenta l’ex centro direzionale della Meridiana – ha detto – dove ho un mio ricordo da dirigente sindacale fare su o giù per le scale a raccontare i colleghi quali sono le battaglie. Sono ancora legato a quel ricordo e approfitto della situazione per dire che ci sono quei lavoratori che hanno finito la Naspi e rinnovo l’invito a tenere alta l’attenzione”. La Naspi, infatti, scadrà nell’aprile 2024 e gli ex dipendenti della Meridiana di Olbia si trovano a non avere più un sostegno economico nel 2024.

