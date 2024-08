Il mondo della musica di Olbia è in lutto, addio a Raffaele Musio

Addio a Raffaele Musio.

Olbia è in lutto per la scomparsa di Raffaele Musio. Il musicista, molto conosciuto in città, è scomparso a 68 anni. Fonico e proprietario della Casagliana Record, era da tempo affetto da una brutta malattia e purtroppo ha perso la sua battaglia.

In lutto il mondo della musica locale e commuoventi i messaggi lasciati sulle bacheche dei social, per dare l’ultimo saluto a Musio. ”Quante belle cose abbiamo fatto insieme in tutti questi anni – ha scritto il musicista Giovanni Budroni sui social -. Parlavamo spesso di come sarebbe stata la nostra vecchiaia e invece mi hai fatto questo brutto scherzo. Tu sei stato il mio insostituibile amico del cuore. Sempre presente,sincero e onesto . Un galantuomo e sono onorato della tua amicizia. Eri anche il numero 1 dietro la consolle in regia, ma eri anche un drago con la chitarra blues e con l’ Hammond. Sarai sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. Addio amico mio”.

