Dopo il restyling, l’hotel Cala di Volpe celebra i 60 anni gli Imagine Dragons.

Grande attesa per la festa dei 60 anni dell’Hotel Cala di Volpe, che accoglierà gli Imagine Dragons per la prima volta in Sardegna. L’edizione speciale del Gala Night si terrà il 12 agosto dalle 20:30 ed è stata organizzata da Filmmaster, società specializzata nella creazione e produzione di eventi di livello internazionale, che ha gestito anche le cerimonie olimpiche di Torino 2006 e Rio De Janeiro 2016.

L’Hotel Cala di Volpe, in linea con il piano di sviluppo del Qatar Investment Authority, ha deciso di festeggiare il suo compleanno con “Something Special”, un evento mozzafiato che offrirà agli ospiti un’esperienza unica con effetti speciali.

Filmmaster ha vinto numerosi premi ed è stata responsabile della produzione delle cerimonie olimpiche di Torino 2006 e Rio De Janeiro 2016. L’evento combinerà una cena di gala firmata dagli executive chef dell’area Costa Smeralda e dell’Hotel Cala di Volpe con performance artistiche, effetti speciali e un concerto esclusivo degli Imagine Dragons. L’apertura musicale sarà affidata al dj set di Oyadi, mentre tra gli altri artisti attesi ci sono Miza Mayi e Jessica Cochis. L’evento culminerà con uno spettacolare after party.

Il codice visivo dell’evento sarà ispirato alla rifrangenza del diamante e ai colori dell’acqua della Costa Smeralda. La volpe, simbolo storico dell’Hotel Cala di Volpe, sarà l’emblema della serata. L’Hotel Cala di Volpe ha subito un restyling curato da importanti studi di architettura francesi e italiani, che hanno preservato l’autentico spirito dell’hotel ma hanno anche introdotto nuove novità e attrazioni per aumentare l’attrattiva della struttura.

