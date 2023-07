Denunciato un 25enne di Napoli all’aeroporto di Olbia.

Nella serata di ieri, intorno alle 23, all’aeroporto di Olbia, si è scatenato il caos a causa di un giovane di 25 anni, originario di Napoli. Il ragazzo si trovava al gate per imbarcarsi sul volo Easyjet diretto nel capoluogo partenopeo, ma si è trovato di fronte a un ostacolo imprevisto: la sua valigia è risultata essere troppo grande e, di conseguenza, il personale di bordo ha rifiutato di imbarcarla.

Senza alcun controllo, il 25enne ha iniziato a correre verso la pista di atterraggio, ignorando ogni norma di sicurezza e rischio per sé e per gli altri passeggeri presenti. L’azione è stata interrotta da un carabiniere e un finanziere in borghese che, per pura coincidenza, si trovavano in procinto di prendere lo stesso volo.

Pochi istanti dopo, la situazione è andata oltre ogni controllo quando il ragazzo, fuori di sé, ha reagito con violenza e aggressività nei confronti dei militari che avevano cercato di fermarlo. Ha iniziato a colpirli e in uno scatto di irrazionalità, ha morso la mano degli agenti.

Solo l’intervento delle forze di polizia di frontiera, guidate dal dirigente Christian Puddu, ha permesso di riportare un minimo di ordine. Con grande abilità, gli agenti hanno fermato il giovane, mettendo fine alla sua sua aggressività. Il 25enne è stato denunciato per una serie di reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

