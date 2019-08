L’imprenditore di Olbia del Kasbah Park: “Siamo stati tratti in inganno”

Le dichiarazioni sulla chiusura del locale.

“Siamo stati tratti in inganno. Abbiamo scoperto che l’agibilità non era più valida solo dopo il controllo delle forze dell’ordine”.

Così l’imprenditore di Olbia commenta la chiusura del locale Kasbah Park di Budoni, disposta dal Comune, per una serie di violazioni. “Noi eravamo semplicemente in affitto nella struttura e ci era stato garantito che tutto era in regola”, spiega l’imprenditore.

I carabinieri di Budoni hanno rilevato all’interno varie irregolarità, dalla mancata agibilità fino all’assenza delle autorizzazioni per la parte alberghiera. Il locale si era fatto notare, quest’estate, per le sue feste in piscina e la musica. Ma mancavano le autorizzazioni.

