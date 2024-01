A Olbia è allarme attentati incendiari, la vicenda approda in Parlamento

Interrogazione parlamentare contro gli incendi dolosi a Olbia.

I gravi incendi dolosi a cinque auto a Olbia è diventato un caso politico. Il deputato sardo della Lega, Dario Giagoni, ha portato in Parlamento la vicenda degli ultimi attentati incendiari accaduti negli ultimi 15 giorni in tre diverse strade della città, insieme a un chiosco sulla spiaggia La Marinella.

Secondo il parlamentare in città da tempo c’è un grave problema di questo genere e ha annunciato di aver presentato un’interrogazione al ministero competente per comprendere quali azioni verranno intraprese per promuovere strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità, al fine di ripristinare la sicurezza nella città, magari aumentando le forze dell’ordine sul territorio.

Gli incendi dal 31 dicembre.

Sono cinque le auto andate a fuoco a Olbia e sono sei in tutto i casi di incendi dolosi in città. Questi sei casi sono acceduti in soli 15 giorni. L’escalation è cominciata il 31 dicembre con l’incendio di un’auto a Pittulongu e ha continuato il 1° gennaio con l’incendio di un chiosco sulla spiaggia La Marinella di proprietà di Nuccio Merone, un noto imprenditore locale che in passato è stato vittima di altri attacchi simili.

Le forze dell’ordine stanno indagando anche sugli incendi di cinque auto avvenuti in strade diverse della città la notte del 15 gennaio. Tra le auto incendiate c’era una Porsche Cayenne e un pick-up di proprietà di Francesco Gambella, presidente del sindacato dei balneari Itb Sardegna, che possiede uno stabilimento sulla spiaggia di Marinella e che è molto attivo nella gestione delle concessioni.

