Noleggiava auto in Costa Smeralda.

Noleggiava auto anche in Costa Smeralda, ma la società non esiste. I carabinieri di Ozieri hanno scoperto che un uomo, originario della cittadina del Sassarese, forniva veicoli in nero e in contanti ai clienti. Secondo l’indagine dei militari, la società acquisiva i veicoli con incentivi fiscali della legge Dini e li noleggiava in modo non registrato a soggetti pregiudicati che desideravano evitare di lasciare tracce e a turisti della Costa Smeralda che cercavano di risparmiare denaro.

La società fittizia non aveva una sede fisica né uno spazio destinato al parcheggio delle auto e aveva dichiarato cifre insignificanti al Fisco. Sono state identificate tredici auto e motocicli intestati a un 41enne di Ozieri che è stato denunciato. A lui sono state anche inflitte sanzioni quando i “clienti” sono stati fermati senza un contratto di noleggio regolare. Tutte le transazioni avvenivano in nero e in contanti, al fine di non lasciare tracce e risultare allettanti per i turisti in Sardegna.

Il denunciato aveva pubblicizzato ampiamente la propria attività di noleggio presso le zone turistiche della Costa Smeralda, utilizzando bigliettini da visita e pubblicità gratuita sui social media, offrendo servizi più convenienti rispetto a quelli offerti dalle società di noleggio auto legalmente autorizzate”. Dopo l’utilizzo, le auto venivano lasciate in un parcheggio con la chiave nascosta, in base agli accordi pattuiti in precedenza con il noleggiatore abusivo.

