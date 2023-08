Incendi in Sardegna: 3 feriti, una donna ricoverata a Olbia

Una serie di incendi stanno devastando la Sardegna.

Ieri, in varie zone della Sardegna, si sono verificati diversi incendi, causando 3 feriti. Tra i coinvolti c’è una donna di 78 anni di Bolotana, che attualmente si trova ricoverata all’ospedale di Olbia. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato ustioni alle braccia e alle gambe a causa delle fiamme che hanno colpito San Giovanni di Posada. La pensionata era rimasta all’interno della sua abitazione durante l’incendio, ma successivamente è uscita in strada, dove è stata trovata ieri sera intorno alle 20 con diverse ustioni.

Un altro ferito è un pensionato che è stato travolto dallo scoppio di una bombola e viene costantemente monitorato dal personale medico. Inoltre, un vigile del fuoco ha subito una distorsione al ginocchio durante le operazioni di spegnimento dell’incendio che è scoppiato al Poetto di Quartu.

