Il bilancio dei terribili incendi a Olbia.

Sono circa 8 gli ettari bruciati in località Enas, mentre a Berchideddu sono circa 1000 metri quadri di vegetazione. Questo è il bilancio degli incendi scoppiati nella giornata di oggi alla periferia di Olbia. Oggi l’allerta per gli incendi era arancione e i vigili del fuoco e il Corpo Forestale si sono trovavi con diversi roghi in città.

Le fiamme hanno portato anche alla momentanea chiusura dell’aeroporto, con conseguenti disagi e ritardi per gli arrivi e le partenze. Fortunatamente, poco dopo le 17, l’aeroporto Costa Smeralda è stato riaperto. A Enas si sono mossi diversi mezzi, tra cui un elicottero del Corpo forestale stava aiutando i vigili del fuoco a spegnere le fiamme in località Enas.

Per questo grosso incendio, che ha distrutto la vegetazione, ed è stato necessario l’intervento di un Canadair. L’elicottero, raggiunto da un altro mezzo del Corpo forestale, è stato dirottato a di Berchiddeddu. Grazie alle squadre, si è evitato che l’incendio raggiungesse le case. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in zona Sa Corroncedda, a pochi passi dall’aeroporto Costa Smeralda.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui