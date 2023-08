L’Angedras taekwondo di Olbia riprende le attività

Dopo la pausa estiva, martedì 5 settembre l’Angedras taekwondo di Olbia guidata dal maestro Antonio Carta riprenderà le lezioni. L’appuntamento per gli amanti del taekwondo è al Planet Fitness di Olbia, nella zona industriale.

Le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 21.30 turno dai 14 anni in su. Con un turno aggiuntivo il sabato, riservato agli agonisti. Il corso per i bambini dai 6 ai 12 anni invece riprenderà martedì 3 ottobre dalle 17.30 alle 18.30. Le prime due lezioni prova sono gratuite.

Il maestro Antonio Carta, 5° Dan WT Fita, spera di poter bissare gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione, non solo per il numero di iscritti ma anche per le tante medaglie ottenute nelle varie competizioni.

