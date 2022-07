Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia.

Paura a Olbia, in zona Basa, questa sera, per un incendio in un terreno nelle vicinanze della strada. Stando ai primi accertamenti, si tratta di un rogo di origine dolosa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, i quali hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme, tuttora in corso.