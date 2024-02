L’incendio in un’abitazione di Olbia.

A Olbia, intorno alle 7:30, in via Nuova, si è verificato l’incendio di un appartamento abbandonato su due livelli, utilizzato come rifugio da senza dimora. Le squadre dei vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e rimosso 9 bombole a gpl.

L’appartamento ha riportato danni considerevoli. Al momento dell’intervento dei vigili del fuoco, l’appartamento era vuoto. Le cause dell’incendio sono attualmente sotto indagine e non si segnalano feriti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui