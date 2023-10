Ferito un operaio nell’incendio a Olbia.

Nell’incendio che si è sviluppato nel cortile di una concessionaria nella zona industriale di Olbia, un operaio è rimasto ferito riportando delle ustioni sulle braccia e sul torace.

Secondo le prime informazioni fornite dai Vigili del Fuoco di Olbia e dalle forze dell’ordine, sembrerebbe che l’incidente sia stato causato da un’esplosione in un’officina, la quale ha provocato un’onda esplosiva che ha coinvolto il lavoratore. Fortunatamente le ustioni riportate non sono gravi e l’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale.

