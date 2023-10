Fiorentina-Cagliari finisce 0 a 3.

Il Cagliari a Firenze contro la Fiorentina cerca il riscatto dopo un avvio di stagione problematico. Rossoblu senza Luvumbo, a riposo, davanti a una Fiorentina che vincendo potrebbe agganciare la Champions League. I viola hanno la meglio e riescono con facilità a raggiungere l’obiettivo. Il risultato finale di 3 a 0 ottenuto senza fatica dai viola evidenza le difficoltà del Cagliari. Buio in casa rossoblu.

Il primo tempo.

La Fiorentina passa già al 2′. Punizione da centrocampo di Duncan, un viola rimette al centro e Radunovic in presa alta perde il pallone. Carambola su Dossena, e Niko Gonzalez è pronto a ribadire in rete.

Il Cagliari potrebbe pareggiare all’8′ Nandez si inserisce in un retropassaggio difensivo della Fiorentina e si trova solo in area davanti al portiere. Lo scarta ma si porta in zona troppo defilata: il tiro a porta vuota è debole Kayode salva sulla linea. Al 21′ l’ennesimo pallone perso da Deiola sulla trequarti innesca l’attacco della Fiorentina a destra. Kayode mette al centro con forza e trova la deviazione di Dossena nella propria rete. Al 26′ Niko Gonzales sovrasta l’inconsistente Augello e sfiora il terzo gol per la Fiorentina. Risponde Petagna con un colpo di testa fiacco su cross di Nandez. Subito dopo Shomurodov riceve il pallone da Augello e di piatto sfiora il palo alla sinistra di Terraciano.

Al 32′ Niko Gonzalez si trova solo davanti a Radunovic. Hatzidiakos, con mestiere, riesce a fermarlo e Radunovic fa proprio il pallone. Non ci sono più azioni degne di nota, domina la noia. La partita è lenta e il gioco si svolge prevalentemente a centrocampo, con un batti e ribatti prevedibile e soporifero, fino al duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo.

Il Cagliari torna in campo con Prati al posto di Deiola e Oristanio al posto di Shomurodov. Cagliari subito in avanti, angolo battuto da Augello, Dossena di testa sfiora la traversa. Dieci minuti dopo Oristanio tira dal limite, ma il pallone arriva smorzato tra le mani di Terraciano. Il Cagliari adesso ha maggior sicurezza e tiene il pallino del gioco. Al 62′ Prati, vedendo la staticità dei compagni tenta l’azione solitaria e imbecca Petagna, che tenta il pallonetto: il pallone sbatte sulla traversa e termina al lato.

Ranieri tenta ancora tre cambi: Pavoletti per Petagna, Di Pardo per Zappa e Obert per Hatzidiakos. Cambi conservativi dal punto di vista tattico, forze fresche, però, per dare una spinta alla manovra offensiva del cagliari, in una fase in cui il gioco ristagna a centrocampo. Ma l’effetto non è quello sperato. Al 90′ Radunovic in uscita bassa blocca Nzola lanciato a rete. Poi più nulla fino alla prima rete di Nzola con la maglia viola al ’94. La difesa del Cagliari lo lascia andare, Dossena e Wieteska sembrano accompagnarlo lentamente, guardando da lontano, mentre l’attaccante scavalca Radunovic, già sdraiato a terra in uscita, con un morbido pallonetto.

I tifosi della Gallura: “Radunovic va sostituito”.

Per i tifosi della Gallura la parte maggiore delle responsabilità è del portiere Radunovic, che anche oggi ha propiziato il primo gol degli avversari di turno. “Il portiere deve sedersi in panchina, fa una papera a partita”, afferma Fausto Casano di Arzachena. Della stessa opinione il concittadino Pietro Sangaino: “Non lo vogliono capire che il portiere è in difficoltà. Io non capisco perché Ranieri si ostini ancora a farlo giocare”. Ma il suo giudizio è negativo su tutta la squadra: “Tutti i reparti sono in difficoltà. L’attacco poi non si può vedere. Ora abbiamo capito perché Petagna non lo voleva nessuno”.

Critica le scelte di Ranieri e i giocatori chiave Giovanni Urgeghe da Palau: “Inspiegabili le scelte di Radunovic, Shomurodov e Deiola ancora titolari. Nandez che non segna un golletto facile, facile, Wieteska che la combina grossa al 94esimo. E’ notte fonda”.

Difende Ranieri e Radunovic, invece Stefano Sulas da Sassari: “Scuffet è meglio di Radunovic? Senza soldi non si canta messa. Dossena e Azzi facevano la Lega-pro sino a due anni fa. Petagna ha fatto sempre la riserva, o quasi. Idem Shomourudov, per non parlare di Di Pardo, Deiola, Soulemàna. Quante partite hanno di Serie A? L’unica possibilità è Ranieri, altrimenti con chiunque altro vanno in B”.

E’ demoralizzato Igor Sini, presidente del Cagliari Club di Berchidda. “Dopo la conferenza di Ranieri mi sarei aspettato ben altro atteggiamento. Certo che partire con l’handicap del gol subito dopo 2 minuti ti fa affrontare il resto della partita con altro spirito, timore e poca fiducia. Dalla nostra rimane solo il fatto che siamo appena alla settima partita. C’è il tempo per recuperare, ma bisogna cambiare mentalità. E portiere”.

Il tabellino.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano – Parisi, Milenkovic, Quarta, Kayod; Arthur, Duncan; Bonaventura, Brekalo, González; Beltran. A disposizione: Sottil, Kouamé, Christensen, Biraghi, Mandragora, Infantino, Ikoné, Martinelli, Amatucci, Lopez, Comuzzo, Ranieri, Nzola, Barak. Allenatore: Italiano.

Cagliari (3-5-2): Radunovic – Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nández, Deiola, Makoumbou, Augello; Petagna, Shomurodov. A disposizione: Scuffet, Pavoletti, Goldaniga, Aresti, Viola, Obert, Azzi, Prati, Sulemana, Oristanio, Luvumbo, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

Reti: 2′ Niko Gonzalez (F), 21′ aut Dossena (C), 94′ Nzola (F)

Arbitro: Di Bello.

