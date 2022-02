Auto in fiamme a Padru.

Auto in fiamme nella notte a Padru in via Fosse Ardeatine. Sul posto, intorno alle 4, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia.

All’arrivo sul posto la macchina era totalmente avvolta dalle fiamme che l’hanno completamente distrutta. La squadra ha quindi provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche la polizia di stato, al momento sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.