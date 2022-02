Migliora la situazione coronavirus a Tempio Pausania.

Scende il numero dei positivi al coronavirus a Tempio Pausania. Secondo i dati forniti dal Servizio di Igiene aggiornati a ieri sono infatti 93 i casi di positività al virus e 7 i soggetti posti in quarantena obbligatoria. Il

“È bene, tuttavia, non allentare il controllo, e pertanto vi esorto come sempre, per il bene di tutti, a continuare ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti, ad osservare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione”, ha commentato il sindaco Gianni Addis.