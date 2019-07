L’incendio che si è verificato a Priatu.

Sono circa 3 gli ettari di macchia mediterranea e sterpaglie andati in fumo nel corso dell’incendio di Priatu nel pomeriggio di oggi, 30 luglio. Sul luogo sono intervenuti 2 elicotteri e un canadair in fase di bonifica. Presenti numerose associazioni di volontariato e 5 squadre dei Vigili del fuoco.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento ad opera degli uomini della Forestale. L’incendio è partito da una strada di campagna in prossimità di alcune abitazioni. Questo particolare fa pensare ad una causa accidentale. L’assenza di vento ha agevolato le operazioni di spegnimento.

