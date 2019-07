I corsi gratuiti in spiaggia a San Teodoro.

Un’altra serie di mini corsi BLSD in spiaggia. Domani (mercoledì 31 luglio) dalle 9 alle 12 allo stabilimneto Zulu Beach alla Cinta, tutte le persone interessate potranno imparare gratuitamente e in pochi minuti le nozioni di base per riconoscere un arresto cardiaco, le manovre per effettuare un massaggio cardiopolmonare, utilizzare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e le manovre di disostruzione delle vie respiratorie in bambini, adulti e lattanti con l’istruttore certificato Fabrizio Bonino dell’associazione Cecchini Cuore Onlus, che da tempo a San Teodoro, in forma totalmente gratuita, si prodiga per coinvolgere e sensibilizzare le persone su questo tema.

Sarà anche l’occasione per inaugurare l’arrivo del secondo DAE sulla spiaggia più famosa del territorio, acquistato da Enrico Manca, titolare dello stabilimento, che si aggiunge a quello già presente a poche decine di metri di distanza presso il Wave dei fratelli Decandia dove giovedi mattina, primo agosto, sempre allo stesso orario, sarà ripetuta la stessa importantissima iniziativa. Un’occasione da non perdere, quindi. I minicorsi durano circa 15 minuti e possono essere seguiti da tutti senza limiti di età.

(Visited 216 times, 221 visits today)