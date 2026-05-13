Cade un albero vicino alle auto, paura a Olbia

Un albero è caduto a causa del vento a Olbia.

Paura a Olbia dove questo pomeriggio un albero è caduto, a causa del forte vento di questa giornata. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Val D’Aosta e via Venezia Giulia, dove la pianta a bordo strada ha ceduto a causa delle raffiche di oggi, 13 maggio.

Fortunatamente dalla caduta dei grossi rami dell’albero non si rilevano né danni alle cose né alle persone, ma solo un grande spavento da parte dei residenti della zona per la vicinanza con le loro auto. Sul posto anche la polizia locale di Olbia.

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