Ingenti i danni.

incendio ieri intorno alle 20 in una villa in cui erano in corso lavori di ristrutturazione a Porto Pozzo, nel comune di Santa Teresa di Gallura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena che, con il supporto di un’autobotte giunta da Olbia, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata dalle fiamme. Ingenti i danni, ma fortunatamente non si segnalano feriti.