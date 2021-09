Incidente sulla Olbia-Arzachena, l’ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un suv

L’incidente sulla Olbia Arzachena.

Intorno alle 14 e 30 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla statale 125 Olbia-Arzachena al chilometro 337 per un incidente stradale tra un’autovettura e un’ambulanza che si è ribaltata su un fianco dopo l’impatto.

Coinvolti i 3 occupanti della medicalizzata e il conducente del Suv, tutti trasferiti all’ospedale di Olbia dalle ambulanze del 118. Sul posto anche la polizia stradale per gli accertamenti e quella Locale di Arzachena per la gestione del traffico. La statale 125 su quel tratto risulta ancora chiusa.

L’ambulanza coinvolta nell’incidente non era in soccorso e a bordo non vi erano pazienti.

