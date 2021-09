La lista di Forza Italia a sostegno del sindaco Nizzi.

È una lista con nomi pesanti, ben noti a chi si appassiona di politica, quella di Forza Italia Berlusconi con Nizzi per le prossime elezioni comunali di Olbia. Tra i 28 candidati in lista, del partito al quale il candidato sindaco uscente appartiene ed è fedele da anni, spiccano i nomi di Pietro Carzedda, già sub commissario della Provincia di Sassari e gli assessori uscenti Michele Fiori (che ha ricoperto anche l’incarico di vicesindaco), Marco Balata e Sabrina Serra.

Carzedda si dice entusiasta della lista, mentre chiosa dietro un laconico “no comment”, il fatto che Fratelli d’Italia alla fine abbia deciso di non appoggiare la candidatura di Nizzi. Tant’è. “La lista è composta sia da politici navigati che da diverse new entry che arrivano dal mondo della società civile e dell’imprenditoria. Tra questi Pasquale d’Ambrosio, Domenico Braccale, Elena Casu, neo laureata in Scienze Politiche e l’avvocatessa Cristina Mela, per citarne alcuni. Il nostro progetto è quello di far diventare Olbia la capitale economica della Sardegna e altresì una capitale internazionale degli eventi“.

Un percorso già in parte tracciato. “In città abbiamo eccellenze in diversi settori: dalla nautica all’alimentare sino alle industrie manifatturiere. Negli ultimi anni siamo stati promotori di diversi eventi di rilievo internazionale sia in campo musicale che sportivo, che ci hanno fatto conoscere ovunque. Dal concerto di Jovanotti al Giro d’Italia, dal mondiale rally al mondiale di Acquabike, che ospiteremo ad Olbia anche nei prossimi giorni”, conclude Carzedda.

