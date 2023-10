Brutto incidente in via Cala Chiesa a La Maddalena.

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente tra un’auto e uno scooter a La Maddalena. Lo scontro è avvenuto in via Cala Chiesa, intorno alle 14, che ha causato il ferimento di una ragazza, conducente dello scooter.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che con gli operatori del 118 hanno soccorso la ragazza, che è stata trasportata all’ospedale. Presente sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.

