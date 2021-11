I lavori nella piazza di Padru.

Lavori di sistemazione nella piazza di Padru che ospita il Monumento dedicato ai nostri Caduti delle due guerre.

Sono state ripristinate le luci a terra, assenti da diverso tempo, e diverse lastre della pavimentazione, ormai deteriorate dal tempo e pericolose per l’incolumità pubblica. Oggi, infine, è stata effettuata una profonda pulizia, con dei macchinari ad hoc, della pavimentazione e delle vie limitrofe.

Domani, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre la piazza del monumento si arricchirà di un ulteriore ed importante pezzo: la targa, realizzata e donata da Battista Doneddu, dedicata al Milite Ignoto, nel centenario che si celebra nel 2021, e per il quale il Consiglio Comunale ha concesso la Cittadinanza Onoraria. L’appuntamento è alle 10 e 30 per la S. Messa nella Chiesa del Sacro Cuore e, a seguire, presso il Monumento ai Caduti per la deposizione della Corona d’alloro.