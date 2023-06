Violento incidente a La Maddalena, grave un motociclista

L’incidente a La Maddalena.

Paura per un motociclista a La Maddalena, rimasto vittima di un incidente, avvenuto questa mattina. Intorno alle 11, un uomo, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto. L’incidente è avvenuto sulla SP 53, detta la Panoramica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di La Maddalena e la polizia locale. Il motociclista ferito è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena, per poi essere elitrasportato ad Olbia. La squadra ha messo in sicurezza i mezzi, per poi dare assistenza al 118.

