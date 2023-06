L’arrivo di Tom Cruise in Sardegna e le foto virali.

Questa partenza estiva è segnata dall’arrivo dei vip sulle coste della Gallura. Con un volo privato in Sardegna è arrivato pure Tom Cruise. L’attore di Hollywood è stato avvistato all’Aviazione Generale di Olbia, dove è sbarcato sabato mattina.

Il suo arrivo ha scatenato la curiosità generale dei passeggeri e del personale dell’aeroporto che si sono scattati alcune foto con lui. Alcuni scatti sono diventati virali nelle sue fan page sui social. La presenza di Tom Cruise in Gallura, però, è durata pochissimo, giusto il tempo di un bagno. Poi è subito ripartito con il suo volo privato dall’Aviazione Generale. Non è un novità che i vip scelgano questo territorio per le vacanze, ma anche che chi può permetterselo economicamente può fare chilometri anche giusto per un solo bagno.

