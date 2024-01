Cade da un capannone, muore un operaio a Buddusò

Incidente mortale sul lavoro a Buddusò.

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi, lunedì 29 gennaio, a Buddusò. Nel corso della mattinata, un 63enne di Bono è caduto da un capannone all’interno di un’azienda agricola, perdendo purtroppo la vita.

Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, le squadre di soccorso dell’elisoccorso del 118 sono intervenute prontamente, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri delle stazioni di Buddusò e Alà dei Sardi, così come il personale dello Spresal, i quali sono chiamati a indagare e accertare le cause di questo triste incidente sul lavoro.

