Scontro tra due auto a Monti: ci sono feriti

Spaventoso incidente a Monti.

Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia è intervenuta nel territorio del comune di Monti a causa di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento lo scontro ha visto coinvolte due autovetture. All’arrivo sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha immediatamente avviato le procedure di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dal sinistro, scongiurando ulteriori rischi ambientali o di incendio.

Gli occupanti dei due mezzi, rimasti feriti a seguito dell’impatto, sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118, per prestare le prime cure e disporre il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i Carabinieri, per quanto di loro competenza.

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