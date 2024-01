Incidente mortale ad Arzachena, ecco chi è la vittima

Enrico Fadda, 52 anni, è la vittima dell’incidente ad Arzachena

Era in auto da solo, ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato: Enrico Fadda è la vittima dell’incidente di stanotte ad Arzachena. Il 52enne era un muratore originario di Nedida, nell’Iglesiente. Da anni viveva ad Arzachena e qui ha perso la vita, lasciando da solo un figlio ventenne.

Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero state altre auto nel tratto di strada dov’è avvenuto l’incidente. Fadda stava percorrendo la statale 427 quando, nel tratto tra Sant’Antonio e Arzachena, ha perso il controllo della sua auto. Non si sa se abbia avuto un colpo di sonno o un malore, ma per sua sfortuna il mezzo è finito contro un muretto e si è ribaltato. Fadda è rimasto incastrato nell’abitacolo e per lui i soccorsi sono stati inutili.

