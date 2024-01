Offerte di lavoro in Gallura, ecco le figure richieste

Ecco le offerte di lavoro in Gallura

Sul sito Sardegnalavoro.it sono presenti numerose offerte di lavoro per la Gallura. Tutte le offerte prevedono una preselezione dei candidati dall’ente regionale Aspal.

Arzachena

Ad Arzachena si cerca un/una colf che sia una persona seria e referenziata, per occuparsi delle pulizie e della gestione delle varie necessità domestiche presso residenza estiva in Porto Cervo. Posto di lavoro a tempo pieno da aprile a ottobre circa, e nei mesi invernali con orario ridotto per guardiania e cura della casa. Dovrà mantenere in ordine e puliti gli ambienti domestici, pulire, smacchiare, lavare e stirare capi di abbigliamento, di biancheria, tende, materassi, fare la spesa, cucinare e servire i pasti. Inoltre, svolgere piccoli lavori di manutenzione

Un hotel di lusso cerca un portiere notturno: tra le altre cose, assicura la sicurezza della struttura e previene situazioni che possano creare disturbo al riposo degli ospiti. Si occupa della chiusura contabile giornaliera, check-in ospiti arrivati in orario serale. Richiesta la conoscenza di inglese e tedesco. La stessa struttura cerca anche un addetto al ricevimento per orari diurni, un maitre di sala, e un cameriere ai piani, che si occuperà di pulizia ed igiene di stanze e luoghi comuni, riassetto pomeridiano e couverture, supporto attività lavanderia.

Viene cercato anche uno sceneggiatore esperto di letteratura internazionale. In particolare, uno sceneggiatore senior con solida esperienza in sceneggiatura e anche in produzione; con competenze per la ricerca e selezione di opere letterarie anche straniere al fine di proporre adattamenti di opere di letteratura moderna e non, di opere italiane o straniere. Richiesto titolo di studio universitario ad indirizzo letterario e/o produzione cinematografica; fondamentale conoscenza livello C2 della lingua inglese. Si precisa che questa richiesta di personale è finalizzata alla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai sensi: dell’art. 22 c. 2, d.lgs. 286/98 e s.m. e i., cd. “testo unico per l’immigrazione”

Si cercano, ancora, bagnini per piscina con conoscenza di inglese e tedesco, barman,

Budoni

A Budoni si cerca un addetto alle prenotazioni/booking. La figura ricercata è un assistente da adibire all’ufficio prenotazioni del traffico/trasporti da/per l’aeroporto. La risorsa si occuperà di gestire ed organizzare il booking delle escursioni e degli arrivi e partenze dall’aeroporto per gli hotel e villaggi vacanze. Richiesta la conoscenza di inglese e francese. L’offerta prevede un contratto a tempo determinato.

Tra le offerte anche quella per la selezione di un transferista (addetto all’assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze). Il profilo ricercato si occuperà dell’accoglienza, accompagnamento, assistenza in aeroporto e in hotel; fornisce assistenza ai clienti in hotel nonché informazioni sulla località di vacanza, sui servizi e le escursioni disponibili in hotel, contribuisce alla risoluzione di eventuali problematiche che possono verificarsi durante la vacanza del cliente.

Tra le figure ricercate anche una guida turistica: si occuperà di accogliere e accompagnare gruppi di turisti in lingua inglese e francese, guidarli nei luoghi da visitare, illustrando le particolarità storiche, culturali, archeologiche, naturalistiche legate all’itinerario

Tra le altre offerte, sono aperte selezioni per meccanici per automobili (12 mesi rinnovabili e trasformabili in contratto a tempo indeterminato, con l’alloggio incluso), collaboratori domestici, autisti di autobus,

Olbia

A Olbia si cerca con urgenza un operaio di supporto agli operai specializzati per la revisione delle zattere di salvataggio. Il rapporto di lavoro offerto è a tempo determinato finalizzato all’assunzione definitiva. Si cerca, inoltre un manovale edile con contratto a tempo indeterminato e un muratore esperto in pietra e mattoni.

Tra le altre figure richieste, un geometra con la conoscenza di autocad, un installatore di insegne luminose nei negozi, un addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti tirocinante con possibile assunzione definitiva, un badante. Si cercano anche installatori di impianti elettromeccanici ed elettronici nautici.

Palau

A Palau si cercano un aiuto cuoco per ristorante, per semplici mansioni di supporto ai cuochi nella zona di Porto Pollo. Offerto un contratto stagionale. A tempo determinato e stagionale anche l’offerta di lavoro per barista nella stessa struttura. Il prescelto si occuperà di caffetteria, preparazione aperitivi e bevande, riordino e rifornimento del reparto. La struttura cerca anche 2 cuochi capo partita per la stagione. Le figure cureranno la partita dei primi e dei secondi, organizzando e coordinando lo staff di cucina, curando la preparazione dei piatti e vigilando sul lavoro di cuochi ed aiuto cuochi, avranno la responsabilità della gestione della cucina, verificando il corretto adempimento delle norme igienico sanitarie.

