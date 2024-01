Incidente mortale questa notte ad Arzachena: la vittima è Enrico Fadda.

Tragico incidente mortale questa notte intorno all’1.30 sulla statale 427 al chilometro 26, in territorio di Arzachena. Per cause Per cause in fase di accertamento una macchina è uscita fuori strada impattando violentemente su di un muretto di cinta e ribaltandosi a lato della strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena che hanno estratto il conducente rimasto incastrato per consegnarlo al personale del 118. Purtroppo per Enrico Fadda, 52enne originario di Iglesias ma residente ad Arzachena, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e la polizia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui