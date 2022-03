L’altro motociclista è stato condannato a 2 anni.

Uno scontro frontale violentissimo quello avvenuto nel giugno del 2014 sulla strada che da Palau conduce a Santa Teresa Gallura, nel quale perse la vita Lorenzo Aronica un 46enne di Pistoia. A poco meno di 8 anni da quel terribile incidente l’altro motocilista, Nicolino Pala è stato condannato a 2 anni di reclusione più il risarcimento di 130mila euro ai familiari della vittima, che nel procedimento penale si erano costituiti parte civile.

Secondo quanto ricostruito nella fase processuale Pala, nella zona della Capannaccia, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi inevitabilmente contro la moto di Lorenzo Aronica. L’imputato era anche risultato positivo al test alcolemico effettuato pochi minuti dopo l’incidente mortale. Il giudice, tuttavia, non ha tenuto conto dell’aggravante, contestata nel capo d’imputazione, rendendo inutilizzabile l’accertamento. Per questo la condanna è stata per omicidio colposo.