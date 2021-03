L’incidente intorno la mezzanotte a Olbia.

Incidente poco dopo la mezzanotte alle porte di Olbia, in via Vittorio Veneto. Per cause ancora da accertare un giovane ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi diverse volte sulla carreggiata.

Dopo la richiesta di aiuto sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118. Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale per accertamenti.

Sul posto i carabinieri di Olbia per i rilievi sono e per accertare le cause dell’incidente.

