Incidente a Olbia, auto finisce sul marciapiede e sbatte contro il ponte

L’incidente poco dopo le 12 a Olbia.

Incidente poco dopo le 12 a Olbia, all’incrocio tra via Petta e via Forteleoni. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto ha perso il controllo, salendo sul marciapiede e andando a sbattere contro la ringhiera in ferro del piccolo ponte.

Un incidente che poteva avere conseguenze anche peggiori: fortunatamente in quel momento sul marciapiede non stava passando nessuno. Anche per gli occupanti solo un grosso spavento, stanno bene e sono usciti autonomamente dalla vettura.