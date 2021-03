L’incidente questo pomeriggio all’altezza dell’ex bowling a Olbia.

Terribile incidente a Olbia questo pomeriggio. Pesantissimo il bilancio, nello schianto avvenuto sulla statale 125 all’altezza dell’ex bownling hanno perso la vita due persone.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto dalle gli occupanti della Fiat Panda e il 118 per i soccorsi. Purtroppo però per i due non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’altra auto invece si è allontanato dal luogo dell’incidente a piedi ma è stato subito rintracciato dalle forze dell’ordine.

