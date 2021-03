Si tratta di un 62enne di Olbia.

È di due vittime il bilancio del tragico incidente avvenuto poco dopo le 16 strada statale 125, di fronte all’ex bowling.

Una delle due vittime è Antonio Derosas, 62enne ed originario di Olbia. L’altra persona deceduta in macchina con Derosas, non è ancora stata identificata, in quanto sprovvista di documenti.

Sono in corso gli accertamenti del caso da parte degli uomini della Polizia locale di Olbia, intervenuti sul luogo della tragedia che dalle prime ricostruzioni potrebbe essere avvenuta a causa di un sorpasso azzardato da parte dell’altra persona coinvolta nel sinistro. Il conducente infatti subito dopo il sinistro si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dalle forze dell’ordine.

