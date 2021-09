L’incidente questa sera dopo le 20.

Tragico incidente mortale questa sera poco dopo le 20 nella zona industriale di Olbia, rotatoria Haiti.

Un giovane di 38 anni di origine polacca e da 15 anni residente ad Olbia, probabilmente a causa dell’acqua presente sull’asfalto, ha perso il controllo della sua moto andando accidentalmente a colpire con la ruota il cordolo della rotatoria. Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

Gli automobilisti che erano immediatamente dopo di lui, si sono immediatamente fermati per soccorrerlo. “Sono passato nella rotatoria verso le 20.30, mi trovavo lì per caso – racconta un testimone – . Ho visto la fila di macchine ferme, l’uomo riverso per terra al quale in quel momento stavano praticando un massaggio cardiaco per provare a rianimarlo. Quando ho visto che gli mettevano il lenzuolo bianco sopra, ho capito che non c’era più nulla da fare”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Olbia, la polizia stradale e gli operatori del 118 di Olbia.

