Incidente stradale a Olbia.

Oggi, 20 novembre, a Olbia si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto. Il sinistro si è verificato tra via Marco Polo e via Cremona, nel quartiere zona Bandinu. Fortunatamente dallo scontro non ci sono feriti, ma solo tanto spavento e alcuni disagi nella circolazione stradale.

Stando alle prime informazioni, le cause dell’incidente tra le due vetture sono dovute a una mancata precedenza a destra probabilmente da parte del ciclomotore. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Olbia per i rilievi.

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