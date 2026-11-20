La Gallura scelta di nuovo come set: si gira a Sant’Antonio di Gallura con

Il grande cinema internazionale sceglie nuovamente la Sardegna e fa tappa nel cuore della Gallura. Dal 14 al 17 dicembre prossimi, il territorio di Sant’Antonio di Gallura sarà tra le location selezionate per ospitare le riprese del nuovo lungometraggio “Ana no”, diretto dall’attrice e regista spagnola Paz Vega, una pellicola tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore Agustín Gómez-Arcos.

Il paese protagonista.

L’arrivo della produzione rappresenta una vetrina di primo piano per il centro gallurese, offrendo l’opportunità di promuovere e valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e architettonico locale su scala globale. La macchina organizzativa del paese si è già messa in moto per garantire la massima collaborazione alla troupe cinematografica e assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni sul set.

Proprio per conciliare le esigenze scenografiche e logistiche della produzione con i tradizionali preparativi per le festività di fine anno, l’amministrazione locale ha predisposto un piano ad hoc per l’allestimento delle luminarie natalizie, che quest’anno procederà in due momenti distinti. In una prima fase, le decorazioni luminose verranno installate esclusivamente nelle aree del centro abitato non interessate dalle riprese, evitando così interferenze visive o tecniche con l’ambientazione richiesta dal copione.

Successivamente, a partire dalla serata del 17 dicembre, una volta concluso il ciak finale nel territorio comunale, gli addetti procederanno al completamento degli allestimenti nelle restanti vie e piazze del paese. Si tratta di un piccolo adattamento logistico pensato per accogliere al meglio un’importante occasione di visibilità artistica e turistica per Sant’Antonio di Gallura, garantendo al contempo alla cittadinanza la consueta atmosfera natalizia per tutto il periodo delle feste.

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