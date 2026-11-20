Tra le novità sterrati che a Olbia diventano piazza.

Olbia cambia volto e mette ordine nella propria mappa urbana con il nuovo stradario aggiornato. Con la deliberazione numero 529 del 20 novembre, approvata all’unanimità dalla Giunta guidata dal sindaco Settimo Nizzi, l’amministrazione ha dato il via libera all’aggiornamento dello stradario. Il provvedimento, nato su proposta del servizio di Statistica e Toponomastica all’interno del settore Affari Generali e Provveditorato, interviene su aree di recente realizzazione e su strade già esistenti, uniformando tracciati, numerazioni civiche e denominazioni ufficiali in diversi punti del territorio comunale.

Le novità.

Tra le novità più significative spicca l’intitolazione a Ernesto Marongiu, sottufficiale pluridecorato della Prima Guerra Mondiale e figura legata alla storia cittadina, che darà il nome a una via nella località di Ruinadas al posto della precedente denominazione di via dei Garofani, dopo il parere favorevole della Soprintendenza. La modifica arriva con la realizzazione nuova bretella dietro la scuola di via Veronese appena riqualificata. A Porto Rotondo viene invece dedicata una piazza a Nicolò e Françoise Donà Dalle Rose, i coniugi che dagli anni Sessanta contribuirono a plasmare un villaggio ideale nella zona, in concomitanza con un nuovo tracciato e la soppressione di un tratto di via della Passeggiata del Porto.

Nei quartieri.

L’intervento tocca la zona industriale di Cala Saccaia con via Mongolia e con la rettifica del tracciato e dei numeri civici di via Mozambico. Nel quartiere ospedaliero di Sa Minda Noa compare la rotonda Minda Noa. In città trovano una denominazione ufficiale anche piazza del Parco Fausto Noce a San Simplicio, piazzale Livigno a Bandinu. La prima piazza è stata riqualificata nel 2003 e non aveva ancora un nome. La seconda è uno sterrato che probabilmente nei sogni dei residenti potrebbe effettivamente uno spazio pubblico per i pedoni del quartiere o un parcheggio per i residenti.

A Padrongianus prende il nome un parcheggio che diventa Le Saline. Mentre a San Pantaleo arriva piazzale La Sasimedda. Sul fronte delle strade già note ma prive di un inquadramento completo o interessate da modifiche viarie, vengono sistemate aree come via Abi d’Oru a Rudalza, piazzale della Torre Punica e piazzale Sa Rena Manna a Porto Rotondo, piazzale Siracusa a Bandinu, piazzale La Petra di Li Tulchi a Cugnana, piazzale Chiesa di Santa Chiara a San Pantaleo e via Stazzi di Lu Vaccileddu tra Cugnana e San Pantaleo.

L’aggiornamento.

L’aggiornamento non serve soltanto a orientarsi meglio sul territorio, ma allinea l’anagrafe, la numerazione civica e le banche dati ufficiali allo stato reale delle strade. Nel pacchetto rientra anche l’ufficializzazione e la normalizzazione delle denominazioni per arterie strategiche e statali o provinciali che attraversano il territorio, come la Strada Statale 131 DCN, la Provinciale 38 bis, via della Poseidonia e i tratti della Statale 125 legati a Olbia centro, Olbia nord e Olbia sud. Dopo il passaggio in Giunta, il percorso amministrativo prevede ora l’invio dell’atto alla Prefettura di Sassari per le autorizzazioni di legge e alla Soprintendenza, così da rendere pienamente operativa la nuova geografia cittadina.

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