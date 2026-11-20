Le regole per gli affitti brevi a Loiri Porto San Paolo.

Dal 17 novembre è entrato in vigore un nuovo sistema per comunicare le locazioni occasionali a fini ricettivi. La modifica riguarda i proprietari privati che affittano immobili senza esercitare un’attività d’impresa e punta a ridurre gli adempimenti burocratici, eliminando il precedente doppio invio delle comunicazioni. Le nuove disposizioni sono state illustrate dal Comune di Loiri Porto San Paolo attraverso un avviso pubblicato il 19 novembre.

Una sola domanda attraverso la piattaforma regionale.

La novità principale riguarda la modalità di presentazione della comunicazione preventiva. In precedenza, i locatori dovevano trasmettere la documentazione al Comune competente e successivamente caricare la stessa comunicazione, o il relativo numero di protocollo, sulla piattaforma regionale. Con la nuova procedura, introdotta dalla Regione Sardegna attraverso la circolare dell’assessorato del Turismo, sarà sufficiente presentare un’unica istanza telematica. Il proprietario dovrà accedere alla piattaforma regionale Rlo Cittadino tramite Spid o Cie e inserire i propri dati, quelli catastali dell’immobile, il titolo che autorizza la locazione, la capacità ricettiva e il periodo di disponibilità dell’alloggio.

Invio automatico al Comune e rilascio dello Iun.

Una volta completata la procedura, il sistema genererà automaticamente un documento in formato Pdf con la comunicazione preventiva, utilizzando un modello valido su tutto il territorio regionale. Sarà poi la stessa piattaforma a trasmetterlo tramite Pec al Comune territorialmente competente. Il cittadino non dovrà quindi effettuare un secondo invio né attendere il numero di protocollo comunale per completare la procedura regionale. Dopo la trasmissione della comunicazione al Comune e la relativa istruttoria regionale verrà attribuito lo Iun, l’Identificativo Univoco Numerico. Una volta ottenuto questo codice, il locatore dovrà accedere alla Banca dati delle strutture ricettive (Bdsr) del Ministero del Turismo per richiedere il Cin, il Codice identificativo nazionale.

Variazioni e cessazioni: cosa cambia.

La nuova modalità riguarda anche le comunicazioni successive, comprese quelle relative al subentro di un nuovo titolare, alle modifiche della capacità ricettiva e alla cessazione dell’attività. Anche in questi casi sarà la piattaforma regionale a trasmettere automaticamente le informazioni ai Comuni tramite Pec. Restano comunque invariate le competenze degli enti locali in materia di vigilanza e controllo. Il Comune potrà inoltre richiedere direttamente ai proprietari eventuali integrazioni o chiarimenti. Le nuove disposizioni non interessano invece chi esercita l’attività di locazione in forma imprenditoriale: per questi soggetti rimane obbligatoria la presentazione delle pratiche attraverso il portale Suape. Le comunicazioni già effettuate secondo il precedente sistema conservano piena validità e non devono essere ripresentate.

Imposta di soggiorno, obblighi invariati.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ricorda inoltre che la semplificazione riguarda esclusivamente la comunicazione preventiva delle locazioni occasionali e il rilascio dello Iun. Non cambiano gli obblighi relativi all’imposta di soggiorno previsti dal regolamento comunale. Restano quindi necessari gli adempimenti dichiarativi e i versamenti a carico dei soggetti obbligati. La comunicazione attraverso la piattaforma regionale e il conseguimento dello Iun non sostituiscono gli obblighi fiscali nei confronti del Comune. Per accedere alla nuova procedura è disponibile la piattaforma Rlo Cittadino. Per chiarimenti sugli aspetti regionali è possibile contattare il Servizio Osservatorio, Ricerca e Sviluppo della Regione Sardegna alla Pec [email protected]. Per informazioni sugli adempimenti comunali e sull’imposta di soggiorno, i proprietari possono invece rivolgersi all’Ufficio Tributi di Loiri Porto San Paolo ai numeri 0789/401107 e 0789/401121 oppure alla Pec [email protected].

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