I fondi per la bonifica dell’amianto in Gallura.

Nuove risorse per rimuovere e smaltire l’amianto dagli edifici privati della Gallura. La Provincia ha approvato un bando pubblico da 200mila euro destinato a sostenere economicamente gli interventi di bonifica sui manufatti contenenti il materiale, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e ridurre i rischi per l’ambiente.

Un contributo fino a 15mila euro.

Il provvedimento è contenuto nella Determinazione dirigenziale numero 1266 del 13 novembre 2026. Il contributo può essere richiesto presentando una domanda per ciascun immobile interessato dai lavori, che dovrà trovarsi nel territorio provinciale ed essere conforme alle disposizioni urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie. Il finanziamento coprirà il 60% delle spese ammissibili, calcolate sulla base dei massimali previsti dal bando, fino a un massimo di 15mila euro, compresi gli oneri fiscali. Per le strutture private destinate esclusivamente a uso pubblico la percentuale sale al 90%, con un tetto massimo di 12mila euro.

Ammessi anche i lavori di ripristino.

Tra gli interventi finanziabili rientrano anche il ripristino degli edifici e la realizzazione e posa in opera di manufatti sostitutivi, purché conseguenti direttamente alla rimozione dell’amianto. Queste spese potranno essere riconosciute entro il limite del 30% dei costi documentati per la bonifica, il trasporto e lo smaltimento del materiale in discariche autorizzate. I lavori dovranno inoltre rispettare i criteri ambientali stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale numero 46/69 del 25 novembre 2021. L’erogazione dei contributi avverrà in un’unica soluzione, al termine dei lavori e dopo la presentazione di tutta la documentazione prevista.

Domande esclusivamente via Pec.

Le domande, compilate in ogni loro parte, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata, pena l’inammissibilità, all’indirizzo [email protected]. Il bando integrale, con i relativi allegati e la scheda di autonotifica, è consultabile all’Albo pretorio della Provincia, presso i Comuni del territorio e sul sito istituzionale www.provincia.galluranordestsardegna.it. Per informazioni è possibile contattare la responsabile del procedimento, la dottoressa Giuliana Loi, al numero 0789/557653 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].

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