Si ribalta con l’auto sulla strada per Oschiri, ferito il conducente

Incidente stradale sulla statale 729.

Tragedia sfiorata sulla statale 729 a Oschiri. Per cause da accertare, intorno alle 16, un uomo ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi sulla strada.

Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118 che ha soccorso il conducente, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.