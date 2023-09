Esce di strada e viene travolto ad un’auto a Padru, muore un 78enne

Il drammatico incidente nella notte a Padru.

Nella notte scorsa, un uomo di 78 anni, originario di Alà dei Sardi e residente a Olbia, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Provinciale 24, tra Padru e Loiri Porto San Paolo. L’uomo stava tornando a casa da solo, guidando un CrossOver, quando per ragioni ancora da accertare ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada.

L’uomo sceso dall’auto, è stato travolto dal veicolo a causa della pendenza della strada. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita dai soccorritori, mentre il motore dell’auto era ancora acceso, la marcia era in folle e il freno a mano non era stato tirato. Sul luogo dell’incidente, intorno a mezzanotte, sono intervenuti un’ambulanza del 118, vigili del fuoco e carabinieri, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

Resta ora da comprendere il motivo per cui l’uomo sia sceso dall’auto e come sia finito sotto il veicolo. Non si può escludere la possibilità di un malore come causa dell’incidente, ma ulteriori indagini saranno necessarie per stabilire con certezza quanto accaduto.

