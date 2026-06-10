Scontro frontale a San Pantaleo, grave un motociclista

Incidente frontale tra un’auto e motociclista alle porte di San Pantaleo, un ferito grave

C’è stato un violento incidente alle porte di San Pantaleo, dopo lo scontro con un’auto un motociclista è in gravi condizioni. Lo scontro frontale è avvenuto nei pressi del campo sportivo. Non è ancora chiara la dinamica ma nell’urto tra auto e moto ad avere la peggio è stato il centauro.

Le sue condizioni sono gravi ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al Pronto soccorso di Sassari. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Poche ore prima di questo frontale nella frazione di Olbia si era registrato un altro incidente fra due auto con due feriti in viale Aldo Moro.

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