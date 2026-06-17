Olbia, incidente sulla strada per San Pantaleo: quattro feriti

Incidente stradale a Olbia.

Questa mattina, intorno alle 6, a Olbia, sulla strada da San Pantaleo a Portisco, si è verificato uno spaventoso incidente stradale che ha causato il ferimento di quattro persone. Immediato l’intervento sul posto della squadra del distaccamento di Arzachena, che è intervenuta intorno le 6 per un incidente stradale nella strada che da San Pantaleo va a Portisco. Per cause in corso di accertamento un’auto e un furgone si sono scontrati.

L’intervento.

I 4 occupanti dell’auto sono state estratti dai Vigili del Fuoco e presi in cura dal personale dell’Areus 118 presente con elicottero e 3 ambulanze. Meno grave la situazione per i passeggeri del secondo veicolo, conducente e passeggero non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni.