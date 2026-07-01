Auto esce fuori strada ad Arzachena, due persone restano ferite

Incidente stradale ad Arzachena.

Grave incidente stradale ad Arzachena. Questo pomeriggio, intorno alle ore 16, un’auto è uscita fuori di strada. Stando a cause in corso di accertamento, il veicolo è finito nella vegetazione circostante e gli occupanti, due persone, sono rimaste incastrate tra le lamiere.

Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco di Arzachena, che hanno cominciato le operazioni per disincastrare le due persone coinvolte. Entrambe sono rimaste ferite e consegnate al personale del 118 per le cure del caso dopo essere state liberate dai vigili del fuoco. Sul luogo è arrivata anche la Polizia Locale di Arzachena.

L’altro incidente a Olbia.

Questo pomeriggio, 1° luglio, si è verificato un altro sinistro alle porte di Olbia. La dinamica è molto simile, con un’auto, che è uscita fuori di strada sulla strada statale 127, in direzione Olbia centro. Nonostante il forte impatto e la grande paura iniziale, per gli occupanti dell’auto si è trattato solo di un enorme spavento, tanto da non rendersi necessario il trasporto in ospedale.

La Polizia Locale ha gestito il traffico sul tratto della SS 127, che ha subito leggeri rallentamenti per consentire la rimozione del mezzo e la pulizia della carreggiata. Due episodi distinti in poche ore che riaccendono i riflettori sulla sicurezza delle arterie stradali galluresi, particolarmente trafficate in questo inizio di stagione estiva.

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