Carabinieri di Porto Cervo in bici elettrica: la svolta ecologica del borgo

I carabinieri di Porto Cervo e i controlli su bici elettrica.

I carabinieri di Porto Cervo pattugliano il borgo con le bici elettriche. Con l’avvio della stagione estiva, i militari useranno strumenti moderni, ecologici e pienamente integrati nel particolare contesto urbano e turistico della Costa Smeralda. Le e-bike consentiranno ai militari dell’Arma di muoversi con maggiore agilità nelle vie del centro.

Il nuovo servizio.

Questo consentirà di arrivare nelle aree pedonali, nei percorsi maggiormente frequentati dai turisti e nelle zone dove la presenza dei veicoli tradizionali risulta meno agevole o meno compatibile con la vocazione del luogo.

Si tratta di una modalità di presidio discreta, efficace e sostenibile. E’ pensata per rafforzare la vicinanza dei Carabinieri alla popolazione residente, agli operatori economici e ai numerosi visitatori che, durante il periodo estivo, animano Porto Cervo e l’intera area della Costa Smeralda. L’utilizzo delle biciclette elettriche permetterà di assicurare una presenza più capillare e immediata, favorendo il contatto diretto con le persone, la prevenzione delle condotte illecite e una più rapida capacità di intervento nei contesti maggiormente frequentati.

Rispetto per l’ambiente.

La scelta di impiegare mezzi ecologici si inserisce in una più ampia visione di sicurezza moderna e di prossimità, attenta non solo al controllo del territorio, ma anche al rispetto dell’ambiente, alla qualità della vita e alla particolare identità dei luoghi. Nel cuore di una delle località turistiche più conosciute e apprezzate della Sardegna, l’Arma dei Carabinieri conferma così la propria presenza quotidiana al fianco della comunità, con strumenti capaci di coniugare tradizione, innovazione, sostenibilità e vicinanza concreta ai cittadini.

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