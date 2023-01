Dalla Gallura a Casa Sanremo, tra gli inediti anche una cover di Salmo

Dalla Gallura a Casa Sanremo.

Anche quest’anno, il maestro Giovanni Budroni sarà a “Casa Sanremo Live Box” con 11 dei suoi allievi. Ma la novità è che sarà tutto in concomitanza con il Festival della canzone italiana che andrà in onda su Rai1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio. Casa Sanremo Live Box è una vetrina musicale dedicata ai giovani talenti. Anche questa edizione sarà al Palafiori di Sanremo, oltre a un secondo palcoscenico all’aperto che sara allestito in piazza Colombo.

I ragazzi selezionati da Budroni, al mattino del 10 febbraio prenderanno parte ad alcune Master Class, mentre al pomeriggio poco prima dell’esibizione saranno intervistati da radio e tv, dopodiché saliranno sul palco del Palafiori per la loro esibizione e avranno l’occasione di fare un videoclip che passerà su alcune piattaforme online.

Tra le cover e gli inediti che verranno portati a Casa Sanremo ci sarà anche “Marla” brano dell’olbiese Salmo, che con questo fa un tris. Infatti Salmo sarà ospite del Festival di Sanremo nella prima serata in collegamento dalla nave da crociera Costa Smeralda a largo di Sanremo, per poi approdare al teatro Ariston nella serata finale ospite di Amadeus.

Il rapper olbiese è anche tra gli autori di una delle dodici canzoni finaliste di Sanremo Giovani “Sotto voce” interpretata dalla giovanissima Shari, che parteciperà al festival di Sanremo 2023 direttamente tra i big. Marla, invece , verrà eseguita a Casa Sanremo Live Box, in versione al pianoforte dalla giovanissima e talentuosa 13enne Alice Serra di Olbia, che spera di incontrare Salmo proprio a Sanremo.

Gli altri 10 artisti selezionati sono Elena Mirela Martin, giovane ragazza rumena, canterà “Senza Confini” di Eramo e Passavanti, Corina Alvarez talentuosa ventenne italo spagnola eseguirà “Malo” brano in lingua spagnola. Antonello Umana, cantante e chitarrista si esibirà dal vivo con la sua chitarra in una versione acustica della “ Canzone di un’ amore perduto” di Fabrizio De Andrè.

Marco Serra, olbiese purosangue ma residente da anni in Germania dove esercita la professione di cantante si esibirà con “Solitudine“. Cristian Orrù di Oristano, ma residente a Olbia già da anni, eseguirà “Sono qui“, brano inedito di Mariano Contorno. Iside Zucconi 19enne di Olbia si esibirà dal vivo accompagnandosi al pianoforte in “When i was your man” di Bruno Mars. Sofia Chimenti, 15enne di origine toscana ma olbiese di adozione si presenta con “Killing my softly with hit song” di Roberta Flack. Arianna Cecchetto, 19enne, canterà “All of me” di John Legend. Alessia Sanguinetti di Lula presenterà “Valerie” di Amy Winehouse, mentre Varco Zero Band di Berchidda si esibirà in “Senza di te” brano inedito di Antonio e Luciano Meloni.

